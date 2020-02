Un projet de nouvelle prison sur les rails à Tours

Une nouvelle maison d'arrêt pour Tours ? C'est le projet qui est lancé cette semaine par le Tribunal de Tours et la Préfète d'Indre-et-Loire. Explications dans ce journal.



Malgré une production plus faible que prévue en 2019, la centrale nucléaire de Saint-Laurent va avoir une année chargée en évaluation et en préparation du grand carénage.



Retour du soleil, fin des rafales de vents pour demain. Les températures se maintiennent autour des 10 degrés.