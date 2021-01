Un projet pour rapprocher les structures culturelles castelroussines

Hémorragie d'élus à La République en Marche ! Le député du Cher Loïc Kervran a quitté le mouvement lancé par Emmanuel Macron. Le 45ème député à quitter les rangs du parti présidentiel depuis 2017.



Des travailleurs indépendants en difficulté depuis le début de la crise sanitaire. Des mesures mises en place pour leur venir en aide, notamment l'allégement et le report des cotisations.



Quel bilan pour l'artisanat dans la Région durant les six derniers mois de l'année 2020 ? On fait un point dans cette édition.



Un projet culturel à Châteauroux. Un projet pour rapprocher les différentes structures et augmenter l'attractivité de la commune.