Un rapport pour mieux soutenir les victimes du terrorismes par Mme Karamanli

Marietta Karamanli, la députée de la 2eme circonscription de la Sarthe présente un rapport pour mieux soutenir les victimes du terrorisme. Elle a travaillé pendant 1 an et demi de travail sur ce rapport. Avec des auditions, des rencontres de victimes et d’associations mais aussi des structures institutionnelles. Le rapport ira d’abord devant le conseil des ministres au niveau de l’Union Européenne et du conseil de l’Europe. Marietta Karamanli au micro de Pierre Girault.