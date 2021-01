Un rassemblement diocésain pour La Saint Martin d'été ?

Difficile de voir clair à moyen terme dans la crise que le monde traverse. Au-delà de celle-ci, les repères sont flottants également dans notre société. L'archevêque de Tours nous propose quelques balises, quelques signes d'espérance pour notre temps avec l'Année Saint Joseph lancée par le pape François pour redécouvrir l'image simple de la masculinité et par reflet celle de la féminité avec Marie. Monseigneur Vincent Jordy nous invite aussi à entrer dans l'espérance avec la perspective d'un joyeux évènement diocésain programmé à la Saint martin d'été, les 3 et 4 juillet. Au menu, un rassemblement de jeunes, la remise du pallium à l'archevêque par le Nonce apostolique et très probablement l'ordination d'un jeune prêtre.