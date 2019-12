"Un regard, un sourire, un toit" une action pour aider les sans domicile fixe

Jean-Luc Catanzaro est investi dans l'aide des sans domicile fixe depuis plusieurs années au Mans. Et ce 9 décembre une soirée est prévu au MMArena pour qu'eux aussi puis-ce fêter noël dans la joie et la chaleur humaine. Un événement en lien avec une exposition nommée "Un regard, un sourire, un toit" inauguré début novembre et qui sera exposé un peu partout en Sarthe. Avoir un toit c'est essentiel et Jean-Luc Catanzaro recherche des propriétaires prêts à louer leur logement, avec une garantie pour eux. Voici les contacts : TERMAC 02 72 16 45 70 ou 06 49 08 43 54.

Jean-Luc Catanzaro au micro de Pierre Girault explique la démarche.