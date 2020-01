- Un des grand mystère du corps humain : Le baillement

- Rencontre de Maria Hagl, Doctorante en psychologie à l'Université Grenoble Alpes, sur ses travaux porte sur les témoignages, les perceptions et les gestions des risques lié aux glissements de terrains .

- Le colloque “un rêve pour les filles et les garçons : La science”, un mouvement qui cherche à promouvoir les carrières scientifiques chez les jeunes et surtout chez les femmes qui sont trop peu représenté dans le monde des sciences.