Un robot désinfecteur de l'Université de Lorraine contre le coronavirus Covid19

Le labo génie informatique, production, et maintenance de l’Université de Lorraine, travaille sur un "robot désinfecteur".



Il est capable de traiter toutes les surfaces et l’air avec des rayons UV.

Sur quelles technologies repose ce système innovant? quels-sont les débouchés? peut-on espérer une commercialisation rapide?



3 questions à Nidhal REZG, directeur de ce laboratore de recherche.



Ce projet est mené avec le prestataire Ditex, et la société Tech3D basée à Sarrebourg.