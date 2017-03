Un SacrÃ© rendement, le BILLET de GÃ©rard Grillet sur RCF Bordeaux

Actuellement les banques et autres établissements financiers proposent des rendements allant de moins de 1% à quelques 3 à 5%.

Eh bien, moi je dis mieux……… Voyons 10% ?

Non beaucoup mieux…………… Voyons 20% ?

Baliverne, beaucoup, beaucoup mieux. Alors 30% ?

Arrêtons là les suppositions, je propose mieux avec du 50 pour 200.

Quoi ! Avec du 50 on a du 200 ? Eh oui !

Ça se passe à Mérignac. C’est au Centre d’Accueil et d’Orientation qui accueille 50 migrants venant pour la plupart de Calais et Paris.

Le Service d'Entraide Protestante de Bordeaux, le Diaconat, a réussi à fédérer plus de 200 bénévoles pour s’occuper de ces 50 migrants.

200 bénévoles pour 50 migrants ! Il y a tout lieu d’en être heureux et d’enrichir notre Espérance.

Oui, il y a des réservoirs de bienveillance et de générosité dans nos communes.

Car ces bénévoles sont de tous bords :

à côté de girondins, il y a des origines variées : européens, africains et bien d’autres,

on parle français, anglais, arabe, portugais, espagnol pour les plus courants,

il y a des catholiques, des protestants, des musulmans, des orthodoxes, des sans religion…

Ce bénévolat s’enrichit de tout cela.

Mais je vais aussi vous dire qui a beaucoup aidé ce bénévolat.

Ce sont les migrants eux-mêmes avec leur gaité où transparaissent souvent :

la mémoire d’un voyage très difficile vers l’Europe,

l’inquiétude d’un avenir incertain,

la tristesse d’une famille éclatée et d’un pays abandonné.

Leur simplicité et leur dénuement sont les moteurs de nos motivations.

Ils méritent bien un billet.

Gérard GRILLET