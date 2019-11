Un salon pour aider les créateurs d'entreprises en Indre et Loire

Un salon pour booster les nouvelles entreprises. C'est le salon Objectif entreprendre, organisé par les chambres consulaire d'Indre et Loire. On vous en dit plus dans quelque instants.



La taxe foncière, de plus en plus une mauvaises surprises pour les propriétaires de Loir-et-Cher depuis 10 ans. Dans cette édition, nous verrons notamment les communes qui ont le plus augmenté leur part !



On attend quelques gouttes de pluie ce weekend et beaucoup de nuage. Mais on observera surtout le retour du froid. On se rapprochera des zéro degrés la nuit.