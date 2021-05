Un séminaire de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint à Dole

Cette invitation est lancée par les organisateurs et organisatrices d’un séminaire de préparation à l’effusion de l’Esprit Saint.

Il va se dérouler en sept étapes, chaque mercredi soir, entre le 26 mai et le 23 juin 2021, à la salle du Rallye située à côté de l’église Saint-Jean à Dole.

Ce séminaire s’adresse d’abord aux paroissiens dolois même s’il est accessible à tous.

A tous les baptisés et aux chercheurs de sens.