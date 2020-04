Un service de livraison à domicile pour les personnes vulnérables

Pour les personnes vulnérables ou qui ont du mal à se déplacer, l'ordre de Malte et les Scouts Unitaire de France s'associent pour proposer un service de livraisons à domicile. Explications dans ce journal.



Une visière pour une vie, c'est l'opération qui est lancé dans le Loir-et-Cher. Objectif : fabriquer un maximum de visière pour ceux et celles qui sont potentiellement en contact direct avec le virus.



Quelques gouttes de pluie demain sur le Loir et Cher et le nord de l'Indre et Loire. Les températures restent stables.