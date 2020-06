Un site Internet pour la Maison de la parole

Des capteurs infrarouge pour mesurer la fréquentation du centre-ville de Bourges. La municipalité est en train d'installer ce système dans la boucle marchande. Une manière de mesurer l’efficacité des mesures mise en place.



La gauche fait l'union à Bourges. Irène Félix et Yann Galut se rassemblent pour le second tour des municipales. Une alliance nécessaire pour deux projets assez proche sur le fond.



La maison de la Parole vient de créer son site internet afin de garder des liens d'ici sa réouverture. Une réouverture prévue en septembre prochain.



L'aide à domicile, un métier aussi en première ligne pendant le confinement et toujours maintenant. Le respect des gestes barrières a complètement changé les habitudes de travail de ce métier de contact