Un spot pour promouvoir Bourges sur le service public

Coup dur pour les salariés de la Halle dans l'Indre. Les sites logistiques menacés de fermeture malgré le soutien des élus locaux.



Un spot télé pour promouvoir Bourges sur les chaînes de France Télévision. Cette initiative doit séduire les touristes et profiter à l'ensemble du territoire. Peut-être une aubaine à l'heure où les français sont encouragés à rester dans l'Hexagone pour leurs vacances



Le parc naturel régional de la Brenne vous invite à un voyage musical entre l'Afrique et la Brenne pour fêter le déconfinement. Le parc a sorti un film hier. Il suit le parcours de la guifette moustac, un oiseau migrateur.



Annulation d’événement, report ... A Bourges la programmation estivale amoindrie à cause de la pandémie. Mais il y aura quand même un été culturel assure la ville.