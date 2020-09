Un supermaché collaboratif en Sarthe

Un supermarché pas comme les autres va voir le jour au Mans.

L'association Les Fourmis Sarthoises lance ce projet inédit basé sur le modèle d'une coopérative.

Le principe : pas de salarié et peu de marge.

Seulement du bénévolat et des produits locaux dans les rayons.

Deux Fourmis Sarthoises explique ce concept inédit en Sarthe.

Charline Edon, la Présidente, et Véronique Drouet, la référente local et approvisionnement.