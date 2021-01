"Un temps pour l'enfant" une émission mensuelle en partenariat avec le Collectif Citoyen des Droits de l'Enfant 58. Dans cette époque inquiète et agitée, soucieuse de remplir, de consommer et oubliant souvent de réfléchir et de penser, le temps, devenu denrée rare, manque souvent, aux parents et aux enfants, pour se comprendre et partager la vie; le souci du collectif, dans ces trente minutes offertes par RCF, est justement d'ouvrir un espace, pour tenter, humblement, à travers dialogues et échanges, d'apprécier l'extraordinaire richesse que la communication peut nous donner en partage. Le Collectif Citoyen pour les Droits de l'Enfant 58 est composé de citoyens qui s'engagent autour de cette cause, de syndicats, de professionnels de l'enfance, d'associations…Le CCDE58 s'est constitué en 2015 pour faire prendre conscience aux Nivernais de la situation alarmante des enfants placés sous la protection de l'Aide Sociale à l'Enfance et de la souffrance professionnelle des personnes qui les prennent en charge. L'émission « Un temps pour l'enfant » vise à informer le public, à favoriser le débat avec les responsables politiques et tous les professionnels concernés, à recueillir des témoignages.