Un TGV sanitaire est arrivé dans notre région

L’actualité de la semaine, c’était bien évidemment l’arrivée dans notre région jeudi, de ce TGV sanitaire, transportant vers les CHU de la région 20 patients en réanimation, venus des hôpitaux du grand Est.



A l’heure de l’école à la maison et des cours sur internet pour 900 000 élèves et étudiants des Pays de la Loire, rencontre avec William Marois, recteur de l’académie de Nantes.



En cette période de confinement, zoom sur une initiative. Celle de l’entreprise Wishibam qui veut aider les petits commerces à développer la vente sur internet. Et pour peser face aux géants comme Amazon, elle leur propose de se regrouper sur des plateformes locales de vente en ligne, à l’échelle d’une ville.



L’actualité des diocèses, c’est la fermeture complète des églises de Mayenne. Vous entendrez les explications de l’évêque de Laval. C’est aussi la consécration du diocèse de Vendée au Cœur immaculée de Marie par Mgr François Jacolin, évêque de Luçon et nous nous intéresserons à une belle initiative fraternelle vendéenne, le service de la diaconie du diocèse de Vendée propose un service d'appels téléphoniques pour toute personne souffrant du confinement.