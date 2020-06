Comme chaque mardi sur RCF Touraine, c’est l’heure de se retrouver pour le mag des associations. Aujourd’hui, nous allons découvrir l’association Un toit en partage avec Alain Maissant et Daniel Drouin. Nous allons notamment voir avec nos invités les actions de cette structure afin de favoriser et de développer une cohabitation intergénérationnelle dans un esprit d'entraide et de solidarité. On se retrouve tout de suite !