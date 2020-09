Un tour de France en tricycle pour sensibiliser et aider à financer la recherche sur Alzheimer

Dans le but de sensibiliser et de récolter des dons pour la recherche sur Alzheimer un couple de l’Aveyron s’est lancé le 6 septembre de Millau dans un tour de France en tricycle… Ce tour de la mémoire passe en Vendée cette semaine.

A l’initiative de cette action, Laurence Bonnemayre qui a dû arrêter son métier d’infirmière afin de pouvoir se consacrer entièrement à Robert, son mari, atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 8 ans, alors qu’il était âgé de seulement 57 ans. Pour ce tour de la mémoire qui doit durer un mois et demi, avec 2 300km au programme, Laurence et Robert Bonnemayre circulent à bord de deux tricycles semi-couchés en tandem. Laurence est la seule à conduire, aidée par une assistance électrique et énergie solaire. Pour en savoir plus ou faire un don, rendez-vous sur le www.letourdelamemoire.com. Les dons seront reversés à la Fondation « France Alzheimer ».