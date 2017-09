Un tour de l'Ardèche au féminin

Une course cycliste réservée aux femmes : c'est la quinzième édition du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Du village du Pouzin au Mont Lozère, cinq jours de compétition attendent les participantes.

Six étapes en ligne et un contre-la-montre composent cette édition 2017. Il faudra faire preuve d'endurance et n'avoir pas peur des côtes : la majorité des étapes se déroule en territoire montagneux.

Alain Couréon, le directeur de la course, insiste sur la présence de nombreuses championnes sur la course, depuis ses débuts. "Au cours des quatorze années passées, toutes celles qui ont remporté le titre étaient championnes de France, d'Europe, du monde, ou médaillées olympiques."

De prestigieuses équipes

Le tour, de plus en plus réputé, attire des équipes nationales : Russie, Pologne, France... "Le plateau est relevé cette année", souligne Alain Couréon. Laura Flessel, ministre des Sports, et Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, donneront le départ.

Dans quelques semaines aura lieu le championnat du monde... le tour cycliste féminin international de l'Ardèche constitue donc un "excellent préparatif pour toutes ces dames et demoiselles!"