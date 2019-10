Un tournoi de foot international à Tours pour les transplantés

Encore une journée grise sur la Touraine et le Loir et Cher. Et aussi une journée assez fraiche, on aura moins de 15 degrés.



Suite de notre série sur les soeurs franciscaines servantes de Marie en Inde. Nous parlerons aujourd'hui de ces soeurs indiennes missionnaires qui sont parties à travers le monde. Rencontres dans ce journal.



Toute la semaine à Tours et à St Cyr sur Loire, se joue le tournoi international de Football des transplantés. Une compétition bien particulière, une première en France, où l'on montre par l'exemple que même après une greffe, les sportifs peuvent encore chausser les crampons.