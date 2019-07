Un tram-train entre Bordeaux et l'océan à l'étude

Les élus du quadrant nord ouest de Bordeaux militent pour une liaison tram train entre Saint Médard et Lacanau. Objectif : désengorger le trafic routier et anticiper la hausse démographique.

Un projet de "tram-train" dans le sud Médoc verra t il le jour ? C'est en tout cas le souhait de la Métropole bordelaise et des maires concernés, ceux de St Médard en Jalles, Saint Aubin, ou encore Lacanau. En effet, relier rapidement Bordeaux ouest à Lacanau est un enjeu majeur aujourd'hui, compte tenu du trafic actuel et de la pression démographique. Une étude a donc déja été mise en place par la mairie de Lacanau. Il faudra aussi convaincre la région, qui a la compétence des transports. Mais le projet ne satisfait pas tout le monde. Pour les élus europe écologie les verts, cette liaison va contribuer à l'étalement urbain et donc augmenter le trafic automobile.

Reportage de Violaine Attimont >>

D'ici la réalisation d'un tram train, des lignes à haute fréquence peuvent être mises en place comme le car express qui va débuter en septembre entre Créon et Bordeaux. Une solution approuvée du reste par les élus écologistes.