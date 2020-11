Un vaccin coronavirus ? La réponse d'un médecin de la Mayenne

On nous a annoncé la semaine dernière que la collaboration entre le laboratoire américain Pfizer et le laboratoire allemand BioNtch, avait permis l’élaboration d’un vaccin contre le coronavirus. On dit qu’il faut habituellement plus de temps pour concevoir un vaccin, d’autres sont en cours d’élaboration aussi, on parle d’e vaccin a ARN messager, on annonce une efficacité à 90%, que signifie tout cela et cela présage-t-il du bon ?

Alain Baty, médecin, répond à Isabelle Rupin de radio Fidélité mayenne.