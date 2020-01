Un Vendéen publie un livre sur les devises de l'Armée française

Gendarme à Mortagne-sur-Sèvre et passionné d'histoire, Alban Pérès vient de publier "Devises de l'Armée française : de l'Ancien Régime au XXIe siècle". Dans cet ouvrage, il recense 1 600 devises militaires, qui donnent un aperçu de l’histoire de l’Armée française et de ses valeurs. A côté du classique "Honneur, patrie, valeur, discipline" de la Marine, on trouve aussi des perles comme "Mort aux vaches", "Alerte, fidèle sardine" ou "On ne relève pas Picardie". "Quand est au feu, il faut garder de l'humour", explique Alban Pérès.