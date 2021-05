Un vent nouveau souffle en Haut-Nivernais

Vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans résidant sur les bassins Cosnois, Clamecycois et Charitois et êtes à la recherche d’un emploi et/ou d’une formation. La Mission Locale Bourgogne Nivernaise avec ses trois sites de Cosne, Clamecy et La Charité et ses permanences, est là pour vous accueillir, vous informer, vous accompagner dans toutes vos démarches sociales et professionnelles : Garantie Jeunes, emploi, formation, permis de conduire, logement, etc. Une équipe présente le lundi de 13h30 à 17h00 et du mardi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 : – à COSNE COURS SUR LOIRE : 40, rue des Rivières St Agnan 58200 COSNE COURS SUR LOIRE – Tél : 03.86.28.84.20 – Mail : milobourgognenivernaise@milobfc.fr – à CLAMECY : 6 bis, rue des Druyes 58500 CLAMECY – Tél : 03.86.27.51.86 – à LA CHARITÉ SUR LOIRE : 5, rue Antoine AMIOT 58400 LA CHARITÉ SUR LOIRE – Tél : 03.86.93.94.10 Permanences à Prémery, tous les lundis après-midi (sur prise de rendez-vous auprès du site de La Charité sur Loire), à Varzy un mercredi après-midi sur 2 (sur prise de rendez-vous auprès du site de Clamecy) et à Entrains-sur-Nohain les mardis matin (sur prise de rendez-vous auprès du site de Clamecy). Possibilité de permanences à la demande à Tannay (prise de rendez-vous auprès du site de Clamecy), à Donzy, à Saint-Amand-en-Puisaye et à Pouilly-sur-Loire (Prise de rendez-vous auprès du siège social à COSNE SUR LOIRE).