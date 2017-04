Un Visage, Une Voix : Bernard Laroche

Natif de Roanne, il fut le Directeur régional de France Télécom à Saint-Etienne, initiant la fusion avec Lyon, en charge notamment du pilotage de la TV sur l'ASLD.

Bernard Laroche, comme bien d'autres, est alors séduit par le design. Il offre son expérience managériale large en présidant avec tact et bonheur le collectif des designers stéphanois regroupés sous la bannière DESIGNERS + de 2007 à 2015.

Plusieurs fois co-commissaire à la Biennale du design, membre du Conseil de développement de Saint-Etienne Métropole, cet homme courtois, dévoué, lance en consultant passionné un projet innovant en direction des entreprises : AIMERA.

Comment les usagers en difficulté, personnes handicapées par exemple, sont une source d'idées et de concepts nouveaux.

Un moment d'antenne éclairant et généreux.