Un visage, une Voix : Gilbert Castellino

Son métier, l'un des plus nobles, doit disparaître au dire des observateurs et experts qui se relaient depuis plus de 100 ans, convaincus du bien-fondé de leur analyse.

Gilbert Castellino, libraire indépendant à La Talaudière, nous explique pourquoi il n'en croit pas un mot.

C'est vrai que les faits démentent avec espièglerie, comme en politique, tous les pronostics !

Au micro de Max Rivière, celui qui fut le documentaliste du fabuleux fonds cinématographique du cinéma Le France, nous parle de son parcours, de son amour du livre, de ses convictions et de la force du réseau des libraires indépendants