UN VISAGE, UNE VOIX : Max RiviÃ¨re reÃ§oit RenÃ© Dimier.

Professeur de mathématiques, officier de marine et professeur au groupe des écoles de mécanicien de Saint-Mandrier, inspecteur de l'éducation nationale à Saint-Étienne, puis directeur du Centre de Documentation Pédagogique de la Loire, concepteur et organisateur de la fameuse Quinzaine les jeunes et l'info, René DIMIER fut aussi l'infatigable président de l'association " Les Amis du Bon Cinéma " / le France.

Mais son parcours ne s'arrête pas là, pilier du mouvement de l'École des Parents et des Éducateurs, adjoint au maire de la commune de La Talaudière, il porte aussi un lourd projet à Montrond-les-Bains qui aboutira en septembre 2018…

Discret et efficace sont les mots qui définissent parfaitement l'invité de Max Rivière.

A l'image de ces bénévoles à qui RCF rend régulièrement l'hommage qui leur est dû.