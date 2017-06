25 élèves du lycée Saint-Louis La Salle de Saint-Etienne sont partis pour un voyage scolaire de 15 jours au Japon !

Une expérience inoubliable pour ces élèves qu suivent l'option Japonais au lycée Saint-Louis.

Lucas, Cyrielle et Ambre, accompagnés de Fabienne et de Jérome, nous partagent leurs découvertes et leurs étonnements ! Une autre culture, une autre manière de se comporter en société, un pays fascinant et des hôtes accueillants, un voyage qui a fait grandir chacun !