Une agora pour parler de la précarité étudiante à Châteauroux

Le collectif Nous toutes 36 continue sa lutte contre les violences conjugales. Des sacs à pains distribuées par les boulangeries de l'Indre. Un violentomètre permet de se situer dans sa relation.



De plus en plus d'étudiants en difficulté. Est-ce une situation nouvelle liée à la pandémie ? Un rassemblement organisé par la Coordination des intermittents et précaires de l'Indre s'est déroulé à Châteauroux pour en parler.



Toutes les écoles ne sont pas fermées. En Berry, certaines ont accueilli jusqu'à aujourd'hui des enfants dans le cadre d'un dispositif spécial.



On respire en fin de journal avec une exposition de l'école des Beaux Arts de Bourges. Cinq jeunes artistes s'expriment sur le contexte actuel. Des œuvres à découvrir en ligne faute de mieux.