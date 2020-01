Une Alsacienne à l'assaut des océans pour lutter contre la pollution !

Elles sont 300 femmes à avoir été retenues pour le projet Exxpedition pour lutter contre la pollution plastique dans les océans. Parmi elles, l'Alsacienne Isabelle Keipert.



Elle prendra part à l'expédition en juillet prochain. Avec 14 autres coéquipières, elle sera à bord d'un voilier au large de l'Australie. Un voyage à l’autre bout du monde pour comprendre et lutter contre les pollutions plastique et toxique dans les océans. Son équipage sera exclusivement bénévole et féminin.