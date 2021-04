Une année dans les vignes avec Thibault Jandot

Thibault Jandot est artiste et vidéaste. Peandnat un an, il a vécu au rythme du travail de la terre, au rythme de Julien Pineau, viticulteur à Mareuil sur Cher.. Et il en a sorti un documentaire : Une année dans les vignes.

Une ôde à la terre et aux hommes qui en sont épris.



Une année ddans les vignes est disponible en intégralité sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=zIuKKqzpaDU&t=1434s