Une application de running pour transformer les kilomètres parcourus en dons

L'INTERVIEW / Du sport solidaire pour tous !

En France, 12 millions de personnes courent au moins une fois par semaine. Le running est un sport de plus en plus populaire, accessible à tous et permet d'entretenir une bonne forme physique et surtout la santé. Mais depuis quelques années, courir peut devenir un acte solidaire grâce notamment aux courses organisées ponctuellement, ou encore avec l'application Km for Change créée en 2016 par cinq passionés de running. Le concept est simple : un kilomètre parcouru permet de faire un don de 10 centimes à un projet associatif. Depuis sa création en 2016, plus de 2 500 000 kilomètres ont été comptabilisés par plus de 50 000 utilisateurs.

Sophie Pihan, la co-fondatrice de l'application Km for Change, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://kmforchange.com/



L'INSTANT CULTURE

L'art de la broderie au Moyen Âge, une exposition au Musée de Cluny.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/l-art-de-la-broderie-au-moyen-age-une-exposition-au-musee-de-cluny



AU MENU EGALEMENT

• Bien vivre, avec le magazine La Vie / À table !

• Ça fait du bien d'en parler, avec Hervé Perrot, du Secours Catholique Caritas / Journée mondiale des pauvres

• Cas d'école, avec la Fondation Saint Matthieu / L’école Saint-Vincent-père Brottier à Blois (Loir-et-Cher)