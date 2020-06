Une assemblée citoyenne pour le monde d'après covid

Donner une suite à la nouvelle dynamique citoyenne qui s’est dessinée dès le début de l’arrivée de la pandémie en France. C’est l’objectif d’une assemblée citoyenne qui est en train de se créer en Alsace.



Actes (Assemblée Citoyenne pour la Transition Ecologique et Sociale) est une assemblée citoyenne qui souhaite réfléchir au monde de demain et proposer des mesures concrètes pour une réforme en profondeur de notre société et de notre système économique. Avec la reprise de l’activité, pas question pour ces associations ou ces citoyens de repartir dans le modèle d’avant covid.



Explications de Thierry Kuhn, directeur d'Emmaüs Mundo et ancien président d'Emmaüs France. Il est l'un des fondateurs de cette Assemblée.



Plus d'informations : actes.alsace