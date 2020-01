Une association pour accompagner les jeunes dans la solitude

L'INTERVIEW / Vaincre la solitude chez les jeunes

En France, 10% de la population se trouve dans une situation de solitude ou d'isolement, dont un peu plus de 700 000 jeunes âgés de 15 à 30 ans. Des jeunes qui assimilent la solitude à un sentiment d'exclusion, notamment pendant les années collège / lycée. Depuis sa création il y a plus de 30 ans par Gilbert Cotteau, l'association Astrée s'engage avec et pour les personnes qui vivent la solitude poour réussir à la sortir de cette situation. Une journée de mobilisation est prévue le 23 janvier 2020 afin de mettre en lumière la solitude chez les jeunes.

Corentin Blanchetière, chargé de la vie associative de l'association Astrée, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : http://www.astree.asso.fr



