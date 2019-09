Une association pour aider et accompagner les mamans isolées

L'INTERVIEW / Aidons les mamans isolées et leurs enfants

Ce sont deux millions de mères en France qui élèvent seules leurs enfants pour différentes raisons comme une séparation ou une absence du père. Une situation qui peut devenir relativement compliquée et qui peut amener à une rupture sociale. Depuis sa création en 2013 à Nantes, l'association Marraine & Vous propose un lien de parrainage entre des familles mariées volontaires, et des mères qui se sentent isolées.

Malvina Guérin, repsonsable de l'association Marraine & Vous à Lyon, et Marguerite Denizot, psychologue pour l'association, sont les invitées de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : http://marraine-et-vous.fr/



L'INSTANT CULTURE

Des bibles exceptionnelles de l'Abbaye de Saint-Wandrille exposées à La Procure.

A réécouter : https://rcf.fr/culture/des-bibles-exceptionnelles-de-l-abbaye-de-saint-wandrille-exposees-la-procure



AU MENU EGALEMENT

• Secrets de recettes, avec Nicolas Bergerault, co-fondateur de L'atelier des Chefs / La sauce à l'aïoli, une recette qui respire le sud de la France

• Ça fait du bien d'en parler / Les patrons dans la cité, une visite à Bondy

• Tous acteurs du changement, avec Ashoka / En direct des éleveurs, groupement de producteurs laitiers