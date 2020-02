Une balade en calèche à Megève, avec vue sur le Mont-Blanc !

Depuis sept générations, les Duvillard sélectionnent et dressent les chevaux à Combloux, à deux coups de sabots du village de Megève. La famille perpétue une tradition. Ici, les chevaux costauds ont toujours été élevés et employés : pour les travaux des champs, pour transporter le bois et pour promener les touristes, au début de l'industrie du ski.

"Le cheval de Megève n'est pas une race, mais un type. Voici Siam qui va tracter notre calèche aujourd'hui : c'est un cheval Franches-Montagnes" explique François Duvillard.

"Je leur montre les belles fermes, les vieux chalets"

Lové et abrité dans la calèche, on découvre un paysage de sommets et de bâtisses traditionnelles. "Les visiteurs veulent découvrir ce qui se passe dans nos montagnes. Ils cherchent l'authenticité. Je leur montre les belles fermes, les vieux chalets". En prime, par jour de beau temps : le Mont-Blanc s'offre aux regards.

Pour parer à toutes les météos et à l'envie de changement des visiteurs, François et son fils innovent : poney-luge, balade avec dégustation de fondue. Et même une calèche à assistance électrique ! De quoi perpétuer la tradition encore pour quelques générations.