Une bande dessinée pour accompagner les enfants handicapés

Quand on est adolescent et en situation de handicap parfois lourd, difficile d'évoquer certains sujets comme l'amour, les parents, le travail. L'association Aide et soutien aux enfants malades de Montluçon est en train de créer une bande dessinée autour de ces thèmes avec l'aide de l'IME du rocher Fleuri et la plateforme de services medico-sociaux La Courte échelle.