Une BD pour mettre en images la douche pré-opératoire au CHRU de Tours

Lucie Clarysse est illustratrice. Stéphanie Noyé est infirmière au CHRU de Tours, spécialisée dans la prévention et les contrôles des infections nosocomiales. Elles nous parlent ce soir d'un projet de bande dessinée, financé par le fond de dotation du CHRU de Tours. Le but : mettre en image la douche pré-opératoire et son importance pour ne pas attraper d'infections au sein même de l'hopital.