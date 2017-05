Une BD qui met en valeur les femmes qui ont fait l'Europe

Mardi 9 mai, c’est la Journée de l’Europe. Qu’on l’aime ou qu’on la rejette, c’est en tout cas un sujet qui ne laisse pas indifférent. On l’a notamment vu au cours de l'élection présidentielle où elle a fait figure de sujet majeur. Alors mieux la faire connaitre aux élèves, c’est le but d’un projet porté par un enseignant d’un collège de l’Académie d’Amiens, qui a choisi le support de la bande-dessinnée.

L’Europe, Guillaume Gast en est un partisan convaincu. Professeur au collège du Servois, à la Chapelle en Serval, il enseigne l’histoire et la géographie aux élèves de 3ème. Et cette année, il a eu l’idée de faire leur faire réaliser une bande dessinée sur "les femmes, actrices de la citoyenneté européenne". Une BD écrite et dessinée en partenariat avec des élèves de Birmingham, en Angleterre.

Une BD qui a reçu le Prix Hippocrène pour l’éducation. Hippocrène, du nom de cette fondation qui depuis 25 ans soutient des projets portés par ou pour des jeunes Européens, que ce soit dans le domaine culturel, social ou humanitaire. Les candidatures sont d’ailleurs toujours ouvertes. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.fondationhippocrene.eu.