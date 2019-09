Une berrichonne championne de handbike

Ce samedi 21 septembre la castelroussine Anne Claveau a participé à la finale de la coupe de France de handbike. Elle est la plus jeune dans sa discipline et elle se projette déjà loin. Elle vise les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Hugo Sastre l'a rencontré et revient avec elle sur son parcours et ce qu'est le handbike.