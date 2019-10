Une biologiste jocondienne reçoit un prix pour ses travaux sur le cerveau

Toujours de la pluie et peut-être accompagnée de quelques orages demain. Pour les températures on reste un peu au dessus des 15 degrés.



Les Rendez-vous de l'Histoire démarre ce mercredi à Blois. Au programme, 5 jours de conférences, de débats, d'échanges autour cette année de l'Italie, 500 ans de la Renaissance oblige. Tour d'horizon des temps forts de cette 22ème édition.



Une chercheuses jocondienne récompensée du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science. Il s'agit d'Anne-Cécile Boulay, biologiste, récompensé pour ses recherches sur des cellules spécifique du cerveau. Portrait dans ce journal