Une boutique de partage d'objets pour lutter contre la surconsommation

L'INTERVIEW / Une boutique pour partager des objets, les donner, et les échanger

Lutter contre la surconsommation peut se faire également par le développement d'une économie non-marchande. C'est le principe de La Boutique du Partage lancée il y a quelques mois à Nantes par l'association Nous&Co. Inutile d'apporter votre porte-monnaie, tout fonctionne autour de dons, d'échanges, ou de prêts d'objets divers et variés.

Emilie Le Goff, chargée de projet pour l'association Nous & Co, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.nousandco.fr/



L'INSTANT CULTURE

La 3ème édition du Festival Via Aeterna dans la baie du Mont-Saint-Michel.

A réécouter : https://rcf.fr/culture/la-3eme-edition-du-festival-aeterna-dans-la-baie-du-mont-saint-michel

AU MENU EGALEMENT

• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / Qu’est-ce qui motive les jeunes à marcher pour le climat ?

• Ça fait du bien d'en parler / L’accès aux soins des personnes handicapées : un enjeu sociétal