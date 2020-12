Une canne connectée pour les malvoyants

Bilan positif pour la collecte annuelle de la Banque Alimentaire du Cher. 61 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées. C'est 8 tonnes de plus que l'an dernier.



Solidarité toujours. Une association de Mehun va faire des dons aux commerce dits "non essentiels". Un coup de pouce financier pour les commerçants mais également les plus démunis.



Le quotidien des personnes malvoyantes facilitée grâce à une application mobile. Rango permet de les aider dans leurs déplacements.



Une marque 100 % made in val de loire dans les rayons d'ici mi janvier. C'est l'ambition de cet initiative de la région centre val de loire.