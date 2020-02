Une charte pour inclure tous les publics en entreprise

Alors que l'Allier connaît l'un des taux de chômage les plus élevés en Auvergne Rhone-Alpes, l'Etat et les entreprises ont signé ce mercredi 5 février une charte des entreprises inclusives. A cela s'ajoute la création du "club bourbonnais d'entreprises engagées". Le but : permetre à tous et notamment aux personnes le plus éloignées du monde de travail de trouver leur place au sein du monde du travail grâce à des dipositifs locaux ou innovants.