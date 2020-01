Une charte pour sensibiliser les familles sportives à la notion de sport citoye

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vendée se dote d’une charte, intitulée « Pour un sport citoyen ». Une charte qui met en avant les engagements des différentes familles du sport : sportifs, arbitres, supporters évidemment, mais aussi parents et éducateurs ; et qui se conclut avec cette phrase « Pour un sport citoyen… ensemble, engageons-nous ! ». Présentation avec Jean-Philippe Guignard, président du CDOS 85, au micro de Fanny Brevet.