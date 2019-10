Une conférence pour lutter contre la pédophilie

Notre diocèse s’engage dans la lutte contre la pédophilie. Une conférence est proposée ce soir à Déols. On vous la présente en ce début d'édition.



Des nouveaux propriétaires dans le château d'Argy. Originaires de la région parisienne ils ont l'intention d'organiser des événements pour l'ouvrir au public.



La bière allemande à l'honneur ce week-end à Bourges. La deuxième édition de l'Oktoberfest se déroulera demain à la Halle au Blé. Houblon et musique au programme.



Un berrichon lève les bras sur le Paris Gien Bourges. Marc Sarreau a remporté la course en réglant le sprint final. Vous l'entendrez dans ce journal.