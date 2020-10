Une conférence sur le Liban prévue à Bourges

Le Medef du Loir-et-Cher veut faciliter les recours aux aides du plan de relance aux entreprises adhérentes du département. L'organisation patronale a décortiqué les près de 300 pages du plan pour les rendre plus concrète.



Les écoles chrétiennes risquent de fermer au Liban suite aux explosions. L’œuvre d'Orient se mobilise avec une soirée spéciale organisée à Bourges.



Le Poinçonnet continue de valoriser le dessin de presse. Après Papiers d'actu le salon, place à une association. Toujours le même objectif : défendre la liberté d'expression.



En fin d'édition focus sur un lieu peu connu du Cher : La Pierre Pointe. Le menhir, situé à Menetou-Salon est le plus vieux monument de la commune. Il est entouré de mystères et de légendes !