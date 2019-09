Une consultation populaire sur le futur parc urbain de Dole

Proposée par la mairie, une consultation populaire est ouverte jusqu’au 12 décembre 2019.

Elle porte sur l’aménagement d’un futur parc urbain sur la rive gauche du Doubs.

Un espace de détente et de loisirs de 5 hectares, situé entre le pont Louis XV et le pont de la Corniche.

Depuis fin 2017, ces terrains inoccupés et en friche sont la propriété de la municipalité jurassienne.

L’objectif : dynamiser ce secteur de la ville déjà en pleine mutation.