Une convention pour lutter contre la pauvreté en Gironde

​Une convention de lutte contre la pauvreté et pour l'accès à l'emploi a été signée en Gironde ce jeudi 27 juin, en présence de la secrétaire d'Etat Christelle Dubos.

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé Christelle Dubos était à Talence ce jeudi 27 juin, afin de signer une convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et pour l'accès à l'emploi avec le département de la Gironde. Accompagné du président du Conseil départemental Jean-Luc Gleyze et du délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté Olivier Noblecourt, l'objectif de cette charte est de lutter contre la pauvreté, avec des clauses adaptées par département en fonction des situations rencontrées.

Reportage : Anthony Conan.