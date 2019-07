Une croisière à Saint-Etienne

Et si vous faisiez une croisière... A Saint-Etienne ?

C'est à Saint Victor sur Loire, un quartier située à 10 kms de la ville, que vous pouvez naviguer sur les gorges de la Loire...

Clément Bonsignore est allé à la rencontre du personnel du bateau le Grangent, avec Bertrand Chery, capitaine du bateau ( et directeur de la société)

et Melissa, guide.

Embarquement immédiat, sur le lac de Grangent ...